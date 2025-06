Mbangula Juve cessione ipotesi sempre più concreta | già fissato il prezzo del belga che ha estimatori in Italia e Spagna I dettagli

Il futuro di Samuel Mbangula, giovane talento della Juve, si fa sempre più lontano dal club bianconero. Con un prezzo già fissato e estimatori in Italia e Spagna, la cessione del belga sembra ormai inevitabile. I dettagli emergono con chiarezza: il mercato si muove e le trattative sono in corso. La Juventus si prepara a una svolta importante per il suo settore giovanile, lasciando aperta una nuova pagina di opportunità e sfide.

Mbangula Juve, la sua cessione è un’ipotesi sempre più concreta: già fissato il prezzo del belga, che ha estimatori in Italia e Spagna. Tutti i dettagli. Il futuro di Samuel Mbangula pare essere sempre più lontano dai colori bianconeri. Come riportato dal Corriere dello Sport il mercato Juve si sta infatti preparando a cedere il belga, prodotto delle giovanili della Vecchia Signora. Sulle tracce dell’esterno ci sono già diversi club di Serie A e Liga, per questo motivo i bianconeri hanno fissato il prezzo: Mbangula potrebbe lasciare Torino per proposte comprese tra i 15 e i 20 milioni di euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mbangula Juve, cessione ipotesi sempre più concreta: già fissato il prezzo del belga, che ha estimatori in Italia e Spagna. I dettagli

Il 15 maggio, il Juventus Store dell'Allianz Stadium ha ospitato un emozionante meet and greet con Kelly, Cambiaso e Mbangula.

