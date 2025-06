Mazzoli a X Factor chi è il pesarese che vive a Bologna

Mazzoli, il talento pesarese trasferito a Bologna, si prepara a conquistare il palco di X Factor 2025. Con un sound che unisce il fascino del pop d'autore alle atmosfere degli anni Settanta, Pietro Cardoni, in arte Mazzoli, promette di portare una ventata fresca e originale. La sua musica, fatta di testi intensi e melodie avvolgenti, ha già catturato l’attenzione: non resta che scoprire se sarà la sua grande occasione per salire alla ribalta.

Bologna, 16 giugno 2025 - Mazzoli è tra gli aspiranti concorrenti della prossima edizione di X Factor 2025. Classe 2001, pesarese di stanza a Bologna. Mazzoli, nome d’arte di Pietro Cardoni, è il cognome sul citofono della casa in affitto sotto le Torri. Cesare Cremonini incanta San Siro: 60mila in visibilio Lo stile. Quella di Mazzoli è una musica che si distingue per un sound che fonde il pop d'autore alle influenze anni Settanta. I testi sono introspettivi e le melodie evocative. Dai bar alle piazze, il lungo percorso artistico, nonostante la giovane età (24 anni), lo ha portato a creare un legame diretto con il pubblico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mazzoli a X Factor, chi è il pesarese che vive a Bologna

