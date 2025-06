Maxi sequestro di ketamina nel napoletano | era nascosta in pacchi di prodotti Made in Italy

Un inquietante segreto celato tra le eccellenze del Made in Italy: la Guardia di Finanza di Napoli ha scoperto un traffico internazionale di droga nascosto sotto la facciata di prodotti gastronomici di alta qualità. Oltre 100 chili di ketamina sono stati sequestrati in un centro di spedizione, svelando un pericoloso giro criminoso che sfruttava l’appeal del nostro export. La scoperta apre un nuovo capitolo nella lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti.

Sotto un'apparente facciata di esportazione gastronomica si nascondeva un traffico internazionale di droga: oltre 100 chili di ketamina sono stati sequestrati nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza di Napoli, all'interno di un centro di spedizione della provincia. Maxi sequestro di ketamina nel Napoletano: era nascosta in pacchi di prodotti Made in Italy La sostanza .

