Maxi rogo a Levizzano di Baiso, autobotte ed elicottero Drago in azione.

assistito alla battaglia contro le fiamme, un vero esempio di solidarietà e rapidità d’azione. La collaborazione tra vigili del fuoco, agricoltori e cittadini si è rivelata fondamentale per contenere il disastro e proteggere il territorio. Questo intervento dimostra come, anche nelle emergenze più critiche, l’unione fa la forza. E ora, con l’incendio sotto controllo, si guarda avanti, certi che la comunità di Baiso saprà riprendersi e ripartire più forte di prima.

Poteva finire molto peggio, ma grazie all'intervento dei vigili del fuoco e alla collaborazione degli agricoltori di Baiso l' incendio divampato ieri in zona Levizzano non ha toccato abitazioni e ha 'sfiorato' un' azienda agricola. "Era partita in modo un po' critico, ma adesso è tutto ok". A parlare è il sindaco di Baiso, Fabio Spezzani, presente sul posto assieme ai vigili del fuoco, e sono le quattro del pomeriggio di ieri. Anche lui ha ricevuto la chiamata dei cittadini poco prima delle 14: in zona Caliceto, nell'area verde che da Levizzano scende verso il Muraglione, si stava sviluppando un incendio a una velocità molto preoccupante.