Maxi incidente nella notte ad Anzano del Parco | cinque giovani feriti interviene l’elisoccorso

Una notte drammatica ad Anzano del Parco, dove un grave incidente lungo la Sp40 ha coinvolto cinque giovani. L’impatto, avvenuto alle 2:13, ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso e ha lasciato feriti tre donne e due uomini, tutti in condizioni da valutare. Un episodio che desta preoccupazione e solleva interrogativi sulla sicurezza stradale nella zona. Continueremo a seguire da vicino gli sviluppi di questa tragica vicenda.

Grave incidente stradale nella notte tra domenica e lunedì lungo la Sp40, all'altezza di Anzano del Parco. Il sinistro è avvenuto alle 2:13, quando un'auto è finita contro un ostacolo per cause ancora in fase di accertamento. Cinque le persone coinvolte, tutte giovani: tre donne di 20, 22 e 22.