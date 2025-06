Maxi incendio a Mercato Saraceno il report dell' Arpae | Le acque di spegnimento non hanno raggiunto il Savio

Un maxi incendio ha devastato il magazzino della Plastisavio a Mercato Saraceno, ma l'intervento rapido dei vigili del fuoco e le analisi di ARPAE rassicurano: le acque di spegnimento non hanno raggiunto il fiume Savio, scongiurando il rischio di inquinamento ambientale. La comunità può tirare un sospiro di sollievo, mentre gli esperti continuano a monitorare la situazione per garantire la sicurezza e la tutela del territorio.

Scongiurato il rischio di inquinamento dopo il vasto incendio che ha interessato sabato il magazzino della Plastisavio a Mercato Saraceno, aziendaspecializzata nella lavorazione di materie plastiche (Pet, Abs, Hdpe, Pp e Ps) per la loro trasformazione in granulo, lastre e bobine e che prevede. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Maxi incendio a Mercato Saraceno, il report dell'Arpae: "Le acque di spegnimento non hanno raggiunto il Savio"

In questa notizia si parla di: incendio - mercato - saraceno - maxi

Scoppia l'incendio nel mercato coperto, locali invasi dal fumo: Vigili del fuoco in azione per tutta la notte - Un violento incendio ha colpito il mercato coperto di Russi, invadendo i locali di fumo denso. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per fronteggiare le fiamme, lavorando per tutta la notte.

Mercato Saraceno (FC) - Incendio in un'azienda di plastiche e bobine, vigili del fuoco in azione. Evacuata un'abitazione vicina Vai su Facebook

Incendio in azienda di plastiche a Mercato Saraceno: video http://dlvr.it/TLLm64 ? Vai su X

Maxi incendio a Mercato Saraceno, il report dell'Arpae: Le acque di spegnimento non hanno raggiunto il Savio; Imponente incendio a Mercato Saraceno, a fuoco azienda di plastiche: danni ingenti; Plastisavio piĂą forte delle fiamme: La produzione non si interrompe.

Mercato Saraceno, Arpae dopo l’incendio alla Plastisavio: “Modesto incremento di polveri Pm10, tutelate le acque del Savio” - Incendio alla Plastisavio di Mercato Saraceno, Arpae ha fatto il punto sulla qualità dell’aria e sul rischio di inquinamento delle acque del Savio. Segnala corriereromagna.it

Maxi incendio, evacuate due famiglie - Un furioso incendio ha letteralmente distrutto la Plastisavio, grande azienda di Cella di Mercato Saraceno in via della Liberazione 25. Secondo msn.com