Maxi incendio a Mercato Saraceno il report dell' Arpae | Le acque di spegnimento non hanno raggiunto il Savio

Un maxi incendio ha interessato il magazzino della Plastisavio a Mercato Saraceno, causando preoccupazione tra la comunità locale. Secondo il report di ARPAE, le acque di spegnimento non hanno raggiunto il fiume Savio, scongiurando così il rischio di inquinamento ambientale. La pronta risposta dei vigili del fuoco e le analisi approfondite hanno permesso di contenere i danni e di garantire la sicurezza della zona. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi.

Scongiurato il rischio di inquinamento dopo il vasto incendio che ha interessato sabato il magazzino della Plastisavio a Mercato Saraceno, aziendaspecializzata nella lavorazione di materie plastiche (Pet, Abs, Hdpe, Pp e Ps) per la loro trasformazione in granulo, lastre e bobine e che prevede.

