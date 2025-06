Mauro Stasio | I risultati contano non la propaganda | su disabilità e servizi sociali stiamo ricostruendo quanto altri hanno distrutto

Mauro Stasio ribadisce con fermezza: “I risultati contano, non la propaganda”. In un contesto in cui si cerca di riscrivere la realtà sui servizi sociali a Fiumicino, lui sottolinea come sia fondamentale ricostruire le strutture e i servizi che altri hanno distrutto. La vera sfida è mettere al centro i bisogni dei cittadini, senza lasciare spazio alle polemiche sterili. Ed è proprio questa la strada che intendiamo seguire.

Fiumicino, 16 giugno 2025 – “Vorrei rispondere con chiarezza e senza ipocrisie all’ex consigliere Maurizio Fereri, esponente di Demos, che oggi prova a dare lezioni su disabilità e servizi sociali, dimenticando il ruolo avuto dal suo partito negli ultimi anni di amministrazione.” A dichiararlo è il consigliere comunale Mauro Stasio, componente della Commissione consiliare VI Servizi Sociali Sanitari, Pari Opportunità, Cimiteri, Diritti Animali Politica Casa Aterche, che ricorda come Demos abbia gestito i servizi sociali durante l’ultima amministrazione Montino, con un assessore dedicato e due consiglieri di maggioranza. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: servizi - sociali - mauro - stasio

