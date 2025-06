Mauro Icardi festa del papà senza le figlie la strategia contro Wanda Nara

Mauro Icardi ha scelto di trascorrere la festa del papà senza le sue figlie, alimentando ulteriormente le tensioni con Wanda Nara. La faida familiare tra i due non accenna a placarsi, tra accuse legali e dichiarazioni pungenti sui social. In un contesto già complesso, il mancato incontro con le bambine rappresenta un altro capitolo di una disputa che sembra non trovare fine. La situazione resta avvolta da un alone di incertezza e rancore, lasciando i fan senza risposta.

La faida famigliare che coinvolge Mauro Icardi e Wanda Nara da diverso tempo non ha trovato, ancora, un punto di convergenza e conclusione. I due famosi ex coniugi, infatti, continuano a farsi guerra da lontano a suon di citazioni in tribunale e dichiarazioni al vetriolo suoi rispettivi account social. Di recente il calciatore ha anche accusato l'ex moglie di furto e lei ha risposto con una denuncia. Ma anche in occasione della festa del papà, che in Argentina viene festeggiata il 15 giugno 2025, gli animi non si sono placati e sembra che lo sportivo non abbia potuto trascorrere quest'importante giorno con le loro figlie Francesca e Isabella Icardi.

