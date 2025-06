Mauro Dainelli entra in Giunta al posto di De Flavis

Mauro Dainelli, con la sua esperienza e passione, entra ufficialmente nella giunta comunale di Bollate, assumendo le deleghe di sport, tempo libero, politiche educative, infanzia, legalità e politiche giovanili. Residente in città e già consigliere, porta con sé un forte impegno per il benessere della comunità. Con questa nomina, si apre una nuova fase di impegno e innovazione per il futuro di Bollate, puntando a rafforzare il legame tra istituzioni e cittadini.

È Mauro Dainelli il nuovo assessore della giunta comunale di Bollate. 56 anni, residente in città, già consigliere comunale, Dainelli prende il posto di Ida De Flaviis che lo scorso 29 maggio aveva dato le dimissioni per motivi personali. A lui sono state conferite le deleghe dell’ex assessore, sport e tempo libero, politiche educative e dell’infanzia, legalità, politiche giovanili. Inoltre il neo assessore ha acquisito la delega a digitalizzazione e innovazione ceduta dal sindaco. "Con l’ingresso di Dainelli, persona di esperienza e sensibilità istituzionale, continuiamo a lavorare per offrire ai cittadini servizi di qualità, in particolare nello sport, educazione e innovazione", ha commentato il sindaco Francesco Vassallo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Mauro Dainelli entra in Giunta al posto di De Flavis

In questa notizia si parla di: dainelli - mauro - giunta - posto

Bollate, Mauro Dainelli nuovo assessore della giunta Vassallo - Bollate si prepara a un nuovo capitolo con l’insediamento di Mauro Dainelli come Assessore al fianco del Sindaco Vassallo.

Mauro Dainelli entra in Giunta al posto di De Flavis; Bollate, Mauro Dainelli nuovo assessore della giunta Vassallo; Bollate: Mauro Dainelli nuovo Assessore della Giunta Vassallo.

Mauro Dainelli entra in Giunta al posto di De Flavis - È Mauro Dainelli il nuovo assessore della giunta comunale di Bollate. Riporta msn.com