Maturità le tototracce per la prima prova di italiano | D’Annunzio e l’AI tra i favoriti

Con soli due giorni all’esame di maturità, l’attenzione degli studenti si concentra sulle possibili tracce della prima prova di italiano. Dalla figura leggendaria di Gabriele D’Annunzio all’inedita sfida dell’Intelligenza Artificiale, passando per i grandi classici come Italo Svevo e Calvino, quest’anno il panorama è ricco di spunti stimolanti. Riusciranno i maturandi a prepararsi al meglio? Scopriamo insieme le probabili tracce e come affrontarle con sicurezza.

Mancano due giorni all’inizio dell’esame di maturità, che coinvolgerà quasi 525 mila studenti italiani, e ovviamente il tototracce per quel che riguarda la prima prova scritta di italiano è sempre più attivo. Tra gli argomenti più quotati ci sono Gabriele D’Annunzio e l’Intelligenza Artificiale, come riportato da Skuola.net, ma nelle ultime ore sono salite anche le quotazioni di Italo Svevo e Calvino, di cui ricorre il quarantennale dalla morte proprio nel 2025; nella sezione poesia, invece, a quanto pare a giocarsela sono Eugenio Montale, Giuseppe Ungaretti e Giovanni Pascoli, questi ultimi inseriti a sorpresa, dal momento che un autore deve “aspettare” almeno 3 o 4 tornate prima di essere riproposto. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it © News.robadadonne.it - Maturità, le tototracce per la prima prova di italiano: D’Annunzio e l’AI tra i favoriti

In questa notizia si parla di: maturità - tototracce - prima - prova

"Ecco cosa può uscire". Maturità 2025, il toto-traccce della prima prova. E studenti in ansia: le previsioni Vai su Facebook

Maturità 2025: il toto-tracce della prima prova https://catania.liveuniversity.it/2025/06/09/maturita-2025-toto-tracce/… Vai su X

Maturità, le tototracce per la prima prova di italiano: D'Annunzio e l'AI tra i favoriti; Maturità 2025, le possibili tracce della prima prova di italiano; Maturità 2025: Il toto-tracce è aperto! Cosa aspettarsi alla prima prova? :: Segnalazione a Messina.