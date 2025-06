Maturità i sindacati della scuola | Compensi per commissari e i presidenti d’esame fermi al 2007

Mentre si avvicina l'esame di maturità, i sindacati Uil Scuola e Gilda degli insegnanti puntano il dito contro l’ingiustizia dei compensi fermi al 2007 per commissari e presidenti d’esame. Una situazione che, ripetendosi ogni anno, mette in evidenza un problema più grande: la scarsa valorizzazione di chi garantisce la regolarità dell’evento. È ora di cambiare rotta e riconoscere il giusto valore ai professionisti della scuola.

"I compensi per i commissari e i presidenti dell' Esame di Stato sono fermi al 2007. È una vergogna". Ad alzare la voce – a pochi giorni dall'inizio della Maturità – sono i sindacati Uil Scuola e Gilda degli insegnanti, che rifiutano la retorica del "non si trova personale". La causa di questo problema, che si ripete ogni anno, c'è: "La spesa non vale l'impresa", dice con una battuta Vito Carlo Castellana, coordinatore nazionale Gilda. Molti docenti rinunciano alla possibilità di essere membro di commissione perché il guadagno è irrisorio. Le cifre corrisposte per il lavoro svolto per gli esami fanno riferimento al Decreto interministeriale del 24 maggio 2007.