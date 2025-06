Maturità i consigli della psicologa per combattere l’ansia

La paura dell’ignoto e la pressione di raggiungere il traguardo della maturità possono travolgere gli studenti, ma non tutto è perduto. Christina Bachmann, psicologa e psicoterapeuta, ci ricorda che un po’ di ansia è normale e persino utile: indica il nostro impegno e desiderio di successo. Tuttavia, quando questa paura diventa troppo intensa, può ostacolare le performance e il benessere. Ecco alcuni consigli pratici per gestire questa emozione e affrontare l’esame con serenità.

Firenze, 16 giugno 2025 – L’ansia per la maturità è una compagna quasi inevitabile per molti studenti. Ma non va demonizzata a prescindere. “Avere un po’ di ansia è del tutto normale – spiega Christina Bachmann, psicologa e psicoterapeuta – perché significa che l’esame ci sta a cuore, che vogliamo fare bene. Di per sé, non è qualcosa di negativo”. Il problema nasce quando l’ansia supera una certa soglia e si trasforma in qualcosa di più profondo, al punto da interferire con la quotidianità. Quando, oltre al batticuore o alla paura di non riuscire, compaiono sintomi fisici come l’insonnia, la nausea, il vomito, o si hanno veri e propri blocchi, allora si è andati oltre. 🔗 Leggi su Lanazione.it