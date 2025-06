Maturità conto alla rovescia Pronti in 77mila con 11 fuoriclasse Inizia la mini-maratona sui banchi

Manca ormai poco al grande giorno: 77.022 studenti lombardi si preparano a vivere il loro primo grande confronto con il futuro. Con 11 talenti che brillano tra i protagonisti meritevoli, inizia la mini maratona degli esami di maturità , un momento di sfida e crescita collettiva. Il countdown è partito: l’8 giugno, tutti pronti a scrivere il capitolo più importante della loro vita. La sfida sta per cominciare...

Una prova che segna il passaggio all'età adulta, ma anche un rito collettivo: per 77.022 studentesse e studenti lombardi scatta l'ora dell' esame di maturità . Sono 74.049 i candidati interni e 2.973 gli esterni, con 1.654 commissioni nelle scuole statali e 263 nelle paritarie. Mercoledì 18 giugno la prima prova scritta. Secondo i dati dell'Ufficio scolastico regionale sono 11 i lombardi che accedono alla maturità al quarto anno per merito: ben 5 nella provincia di Varese, 1 a Pavia, 3 a Milano, 1 a Cremona e 1 a Bergamo. Dopo la prova d'italiano, il calendario prevede la seconda prova di indirizzo, mentre il 25 giugno la terza prova scritta negli istituti con percorsi EsaBac ed EsaBac techno e nei licei con sezioni ad opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca.

