Maturità al via il 18 giugno in Emilia Romagna coinvolti 35.882 studenti

La Maturità 2024 in Emilia-Romagna sta per iniziare: il 18 giugno gli studenti si preparano a vivere uno degli momenti più importanti del loro percorso scolastico. Con ben 35.882 giovani coinvolti, tra candidati interni ed esterni, l’atmosfera si fa carica di emozioni e aspettative. È il primo passo verso il futuro, un traguardo che segna la fine di un capitolo e l'inizio di nuove opportunità.

Gli esami di Stato del secondo ciclo per l’anno scolastico 20242025 inizieranno il 18 giugno. Nella regione Emilia-Romagna, saranno coinvolti 35.882 studenti. I candidati interni sono 35.186, gli esterni 696. Sono i dati pubblicati dall'Ufficio scolastico regionale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: giugno - emilia - romagna - coinvolti

Si conclude il progetto “A scuola di legalità”, l’iniziativa sul tema della legalità nelle scuole dell’Emilia Romagna. Appuntamento il 5 giugno presso l’Università di Parma - Il 5 giugno l'Università di Parma ospiterà il gran finale del progetto "A scuola di legalità", un'iniziativa che ha coinvolto giovani talenti dell'Emilia Romagna in un percorso di sensibilizzazione sui valori della legalità.

Un milione di veicoli "a rischio" in Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna. I Comuni coinvolti e tutte le informazioni necessarie Vai su Facebook

PD Emilia-Romagna, al via il congresso per il rinnovo della segreteria regionale: quattro appuntamenti anche a Ravenna; In arrivo nella serata di domani in Emilia-Romagna due piccole pazienti provenienti dalla Striscia di Gaza; “Musica in Castello – XXII edizione”: dal 19 giugno al 5 settembre una lunga estate di musica, libri, incontri e teatro. Ingresso libero.

Sagre in Emilia-Romagna 13-14-15 giugno: gli appuntamenti da non perdere - Anche questa volta non mancano il cibo tipico, il divertimento e i drink rinfrescanti ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

La Romagna a Giugno: un calendario di attività - A rendere speciale il mese di giugno in Romagna, tra mare ed entroterra, ci pensano i numerosi eventi che si susseguono e raccontano l'anima variegata e accogliente di un territorio unico. Lo riporta livingcesenatico.it