Maturità al via il 18 giugno | cosa sapere su tema di italiano seconda prova e orale

Il conto alla rovescia per la maturità 2025 è iniziato: il 18 giugno alle 8:30 si apre il sipario sulla prima prova di italiano, un momento cruciale per oltre 524.000 studenti italiani pronti a dimostrare le proprie competenze. Tra tensioni, ultime ripetizioni e sogni di vacanze, è fondamentale conoscere tutto sul tema di italiano, sulla seconda prova e sull’orale. Ecco cosa aspettarsi e come affrontare al meglio questa sfida.

È iniziato il conto alla rovescia per la maturità 2025, che prenderà ufficialmente il via mercoledì 18 giugno alle ore 8:30 con la prima prova scritta: il tema di italiano. Sono 524.415 gli studenti pronti ad affrontare l'esame conclusivo del loro percorso scolastico, tra ultime ripetizioni, ansie e speranze per le vacanze estive. Il calendario della maturità 2025. Dopo il tema di italiano, la seconda prova scritta si svolgerà giovedì 19 giugno, con tracce differenziate in base all'indirizzo scolastico (Latino per il Liceo classico, Matematica per lo Scientifico, Lingua straniera 1 per il Linguistico).

