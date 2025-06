Maturità 2025 tutto quello che c' è da sapere

La Maturità 2025 si avvicina a grandi passi, con oltre 500mila studenti pronti a affrontare il grande giorno. Il countdown è iniziato: l’esame prenderà il via mercoledì 18 giugno alle 8.30, e le strutture rimangono sostanzialmente invariate rispetto allo scorso anno, con prove scritte nazionali e un eventuale colloquio finale. Ecco tutto quello che devi sapere per arrivare preparato e sicuro al traguardo.

AGI - Conto alla rovescia per la Maturità. Il countdown è ufficialmente iniziato per oltre 500mila studenti che tra quattro giorni dovranno affrontare il temuto esame. Data di inizio, 18 giugno, mercoledì prossimo, alle ore 8.30. Struttura dell'esame. L'Esame di Stato del 2025 conferma lo stesso impianto del 2024: due prove scritte a carattere nazionale (decise dal ministero), terza prova solo per gli indirizzi in cui è prevista, colloquio in chiave multidisciplinare, commissari interni ed esterni. Ma c'è anche qualche novità. Bisogna aver partecipato alle prove Invalsi e aver svolto le ore minime previste di PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento), l'ex alternanza scuola-lavoro, norma che esiste dai tempi della 'Buona scuola' di Renzi ma che solo quest'anno entra in vigore.