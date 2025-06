Maturità 2025 tutto pronto per le prove scritte | sui banchi oltre 1400 studenti cesenati

La tensione sale, ma la determinazione degli studenti cesenati è alle stelle. Maturità 2025 è alle porte e con entusiasmo affrontano le prove scritte, pronti a dimostrare il loro impegno. Oltre 1.400 giovani si preparano a vivere uno dei momenti più importanti della loro vita scolastica, mettendo in campo tutte le competenze acquisite. La sfida è aperta: che siano pronti a lasciare il segno!

È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per la maturità 2025: a partire da mercoledì 18 giugno, oltre 1.439 studenti cesenati affronteranno l'esame di Stato. Si comincia con la prima prova scritta di italiano, che proporrà sette tracce suddivise in tre tipologie, selezionate direttamente.

