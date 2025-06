Maturità 2025 | novità su ammissione percorsi obbligatori e tutte le prove dell’esame di Stato

La vera svolta della Maturità 2025 riguarda l’ammissione, che per la prima volta costituisce un passo decisivo nel percorso di ogni studente. Con oltre 524mila giovani pronti a sfidarsi e migliaia di insegnanti impegnati nelle commissioni, le novità si fanno strada non solo nelle prove, ma anche nelle regole di accesso. Scopriamo insieme cosa cambierà e come affrontare al meglio questa nuova era dell’esame di Stato.

Più di 524mila studenti e miglia di insegnanti membri delle 13.900 commissioni nominate in queste ore si stanno preparando alla Maturità del 2025. La ripartizione dei candidati per tipologia di percorso di studio è la seguente: 268.577 ragazzi dei licei; 169.682 dei tecnici e 86.156 dei professionali. Come sarà l'esame di Stato di quest'anno? Le vere novità non riguardano la prova in sé ma l'ammissione perché per la prima volta costituisce requisito necessario per accedere all'esame lo svolgimento dei Percorsi per le competenze Trasversali (Ptco – ex scuola alternanzalavoro). Inoltre, ha un peso il voto in comportamento: qualora il candidato abbia riportato, in sede di scrutinio finale, una valutazione inferiore a sei decimi in condotta non è ammesso alla prova.

I Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento - come si chiama oggi l’ex alternanza scuola-lavoro - sono ormai diventati un requisito per l’ammissione all’esame di Maturità. Lo spiega Daniele Grassucci, direttore di Skuola.net Vai su Facebook

Fine scuola, 11 mila #studentiliguri si preparano alla maturità 2025. Mercoledì 18 giugno prova d'italiano, il 19 prova di indirizzo e poi via con gli orali. La novità di quest'anno del #MinistroValditara è che si metterà il voto in condotta centrale nell'ammissione al Vai su X

