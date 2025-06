Maturità 2025 inizia il toto-traccia | cosa ci si aspetta allo scritto d’italiano?

A pochi giorni dall’inizio della Maturità 2025, l’attenzione si concentra sul toto traccia della prima prova d’italiano, prevista per martedì 18 giugno alle 8:30. Le sette tracce ufficiali, scelte dal ministro Giuseppe Valditara e custodite con cura, sono ormai un’incognita solo per pochi. Tra le anticipazioni più accreditate, cresce la curiosità su quale tema spiccherà e quali autori saranno protagonisti. Ma qualunque sarà la traccia, la preparazione resta la chiave del successo.

A pochi giorni dall'inizio della Maturità 2025, cresce l'interesse per la prima prova scritta d'italiano, in calendario martedì 18 giugno alle ore 8:30. Le sette tracce ufficiali sono già state selezionate dal ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara e sigillate in una chiavetta elettronica custodita nel caveau del ministero, pronte per essere aperte, nello stesso momento, in tutte le scuole italiane. Tra le anticipazioni più accreditate, riportate da Corriere della Sera e La Repubblica, emergono con forza tematiche legate all'attualità e alla riflessione personale. In particolare, l' Intelligenza Artificiale è considerata una delle opzioni più probabili.