Maturità 2025 Dante Manzoni Calvino? Il toto-tema | possibili tracce e anniversari da ricordare

Il conto alla rovescia per la Maturità 2025 è ufficialmente iniziato, e tra studenti e insegnanti il toto-tema infiamma le discussioni. Con tre tipologie di prove: analisi del testo, testo argomentativo e attualità, la sfida si fa sempre più avvincente. Tra i possibili temi, non mancheranno riferimenti agli anniversari di grandi autori come Dante, Manzoni e Calvino, pronti a ispirare tracce che metteranno alla prova la vostra preparazione e creatività. Ma quali saranno le vere sorprese?

Il conto alla rovescia alla Maturità 2025 è iniziato. A pochi giorni dal primo scritto, sulla Rete, tra gli studenti e gli insegnanti è scattato il toto-tema. Quali tracce potranno uscire quest'anno? Intanto, va spiegato che tre sono le tipologie di scelta: l'analisi del testo, il testo argomentativo e quello di attualità. Nel primo caso viene proposto un brano tratto da un'opera di prosa, come un romanzo ad esempio oppure una poesia; il testo viene scelto dalla produzione di uno degli scrittori italiani del programma di quinta superiore. Quello argomentativo presenta un saggio breve partendo da un dossier che contiene più fonti di varia epoca, autore e tipologia.

Maturità 2025, cosa uscirà nella prima prova? Il toto-tracce: D’Annunzio in pole, ma spuntano Europa, violenza di genere e anniversari - Con l'avvicinarsi del 18 giugno, oltre mezzo milione di studenti italiani si prepara ad affrontare la prima prova scritta della Maturità 2025.

