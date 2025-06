Maturità 2025 ci siamo quasi | 18 giugno via alla prima prova per oltre 30mila studenti toscani

Mancano ormai poche ore all’inizio della Maturità 2025 in Toscana: il countdown è ufficialmente partito! Mercoledì 18 giugno, oltre 30.000 studenti si preparano ad affrontare la prima prova di italiano, tra ansie e speranze. Con 806 commissioni pronte a valutare i giovani talenti, Firenze si prepara ad essere il cuore pulsante di questa importante emozione collettiva. La sfida è alle porte, e il futuro dei nostri studenti sta per prendere forma.

Firenze, 16 giugno 2025 - Tra ansie, ripassi dell’ultima ora e previsioni sulle tracce, l’attesa è ormai agli sgoccioli. Mercoledì 18 giugno prende il via l’ esame di Maturità. In Toscana saranno 30.074 gli studenti che si cimenteranno con la prima prova scritta d’italiano. Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dal Ministero, nella nostra regione sono state istituite 806 commissioni per esaminare 29.371 candidati interni e 703 esterni. Firenze, con 209 commissioni, rappresenta da sola oltre un quarto del totale toscano: sono infatti 7.880 gli studenti pronti a sostenere la maturità nella Città metropolitana, di cui 7. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maturità 2025, ci siamo quasi: 18 giugno, via alla prima prova per oltre 30mila studenti toscani

In questa notizia si parla di: giugno - maturità - prima - prova

Maturità dal 18 giugno: al via il conto alla rovescia per oltre 9mila studenti - Dal 18 giugno inizia il countdown per oltre 9.000 studenti alle prove di maturità. Con 8.704 allievi delle superiori, 352 candidati privatisti e 227 commissioni, il percorso si arricchisce di competenze e curriculum.

Mancano pochi giorni all'esame di maturità 2025: il 18 giugno alle ore 8:30 si terrà la prima prova scritta, il tema di italiano. Vai su Facebook

Maturità 2025 in Sicilia: oltre 44 mila i candidati che affronteranno l’Esame di Stato del II ciclo. Il 18 giugno la prima prova scritta di Italiano Vai su X

Maturità 2025, al via mercoledì 18 giugno: gli orari delle prove, le tracce e il voto all'Esame di Stato; Maturità al via il 18 giugno: cosa sapere su tema di italiano, seconda prova e orale; Maturità 2025, ci siamo quasi: 18 giugno, via alla prima prova per oltre 30mila studenti toscani.