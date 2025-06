Maturità 2025 16 giugno riunione plenaria | dalla comunicazione degli assenti al calendario dei colloqui Cosa fanno presidenti e commissari

Il 16 giugno 2025 si riuniscono i presidenti e i commissari delle classi abbinate per preparare al meglio l'esame di maturità. Durante questa importante plenaria, verranno affrontati aspetti cruciali come la comunicazione degli assenti e la pianificazione dei colloqui, garantendo un percorso fluido e ben organizzato per studenti e docenti. Scopriamo insieme quali sono le tappe fondamentali di questa riunione e come influenzeranno le prossime settimane di preparazione.

La riunione plenaria dei presidenti e dei commissari delle due classi abbinate è prevista per il 16 giugno 2025 alle ore 8:30, presso l’istituto scolastico di assegnazione. Nel caso in cui una commissione svolga le attività in due sedi distinte, la riunione si tiene presso la sede indicata come prima nella composizione della commissione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

