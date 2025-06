Mattone del Cuore 2025 | la Nona Edizione il 4 e 5 luglio in Versilia

Preparati a vivere un weekend indimenticabile! Il 4 e 5 luglio 2025, la splendida Versilia ospiterà la nona edizione del Mattone del Cuore, anche conosciuto come le Olimpiadi del Cuore 2025. Con una macchina organizzativa affiatata e grandi ospiti pronti a incantare il pubblico, questa manifestazione promette di superare ogni aspettativa. Non perdere l’appuntamento con solidarietà, divertimento e grandi emozioni: il cuore batte forte in tutta Italia!

Grande attesa per il Mattone del Cuore 2025, anche noto come Olimpiadi del Cuore 2025. La macchina organizzativa, formata da Paolo Brosio e tutto il suo staff, si scalda sempre di più. Venerdì 4 luglio e sabato 5 luglio 2025 le date da segnare in agenda. Eh già, la Nona Edizione del Mattone del Cuore sta arrivando più forte e carica che mai. Attesi grandi ospiti, come da tradizione: big della televisione, dello sport, della musica e dello showbiz infiammeranno F orte dei Marmi e l’intera Versilia. Una Nona Edizione davvero ricca e intensa. OLIMPIADI DEL CUORE 2025: GRANDE SPETTACOLO IL 4 LUGLIO IN VERSILIA. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - Mattone del Cuore 2025: la Nona Edizione il 4 e 5 luglio in Versilia

