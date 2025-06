Matteo Salvini difende il terzo mandato | I cittadini scelgono il loro leader

Matteo Salvini si schiera a favore del terzo mandato, sottolineando che i cittadini devono avere la possibilità di scegliere e rinnovare i propri leader, come sindaci e governatori. Per lui, questa scelta democratica non rappresenta un rischio di autoritarismo, ma un segno di fiducia nella capacità degli eletti di meritare il secondo o il terzo mandato. La domanda cruciale è: la vera sfida sta nel riconoscere quando un leader merita di essere rieletto o no?

Il terzo mandato "non è una battaglia per Tizio o Caio, vuol dire che sono i cittadini a scegliersi il loro sindaco o il loro governatore, se è incapace lo mandano a casa, anche dopo il primo mandato, se è bravo perché cancellare la possibilità di rieleggerlo e risceglierlo?". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini in una intervista a Rtl 102.5 affermando che parlare di rischio di autoritarismo è "assolutamente esagerato". "Citare Hitler o Mussolini - ha detto ancora - a proposito della democrazia italiana del 2025 mi sembra curioso o sbagliato. La posizione della Lega è chiara da anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Matteo Salvini difende il terzo mandato: "I cittadini scelgono il loro leader"

In questa notizia si parla di: mandato - matteo - salvini - terzo

Matteo Salvini esce per primo dal vertice a Palazzo Chigi convocato da Giorgia Meloni sul fine vita e dice che non si è parlato del terzo mandato per i presidenti di Regione ma solo di fine vita. E qual è la posizione della Lega sul disegno di legge? “Con calma Vai su X

Domani mattina la riunione dei leader della maggioranza Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi con la premier. Sul tavolo la legge sull'eutanasia ma anche il nodo del terzo mandato e il referendum Vai su Facebook

Salvini difende il terzo mandato: Sbagliato tirare in ballo Mussolini; Terzo mandato, Salvini Una legge si può trovare in fretta; No, la Lega non è sempre stata a favore del terzo mandato.

Matteo Salvini difende il terzo mandato: "I cittadini scelgono il loro leader" - Il ministro Salvini sostiene il terzo mandato, respingendo i timori di autoritarismo e sottolineando il diritto dei cittadini a scegliere. Scrive quotidiano.net