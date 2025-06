Matteo Ricci sulla sanità marchigiana | Acquaroli l' ha distrutta e vanta pure primati inesistenti

In un contesto politico acceso, Matteo Ricci lancia un duro attacco a Francesco Acquaroli, accusandolo di aver distrutto la sanità marchigiana e di millantare primati inesistenti. La polemica si infiamma, svelando tensioni profonde sul futuro della salute pubblica nella regione. La sfida tra i candidati si intensifica, lasciando gli elettori alla ricerca di risposte chiare e concrete per il bene delle Marche.

ANCONA – Secondo Matteo Ricci Francesco Acquaroli «ha distrutto la sanità marchigiana eppure dice che va tutto bene». Il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Marche ritiene infatti che «Anche nei giorni scorsi Francesco Acquaroli ha detto che nelle Marche va tutto bene per.

