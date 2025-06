Matteo Ricci? Basta una domanda e il dem perde la testa

Matteo Ricci, leader della sinistra nelle Marche e noto per il suo carattere gentile, ha mostrato un lato inaspettato di sé sabato scorso. Quando una giornalista Rai lo ha affrontato con domande sullo scandalo “Affidopoli”, la sua calma è andata in tilt, svelando quanto le questioni politiche possano scuotere anche i più pacati. Ma cosa cela veramente questa reazione? È solo l’inizio di una polemica che promette scintille.

Il candidato alla presidenza della Regione Marche per la sinistra, l’europarlamentare dem Matteo Ricci, non ci sta. Eppure, nomen omen, la vicenda si sta facendo spinosa. Sarà per questo che l’ex sindaco di Pesaro, persona alla mano e gradevole, sabato ha perso le staffe. Incalzato da una giornalista Rai di Farwest, che gli faceva domande fastidiose sull’inchiesta “Affidopoli”, che coinvolge alcuni vertici della sua ex giunta, il bonario candidato ha fatto la faccia brutta. «Capisco che non sapete come fare in questa campagna elettorale per le Regionali, ma basta: siete al servizio di Fratelli d’Italia», è sbottato, con una rabbia quanto mai provvidenziale a non fargli rispondere nel merito. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it