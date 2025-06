Matteo Martino vince la quarta edizione del Torneo eSport dell’Associazione Italiana Arbitri

Con grande entusiasmo, Matteo Martino si impone come campione della quarta edizione del Torneo eSport dell’Associazione Italiana Arbitri. Nato a Collegno, questo giovane arbitro dimostra che passione e talento vanno oltre il campo di gioco. La sua vittoria, con 20 punti, apre nuove sfide e opportunità nel mondo digitale, consolidando un legame tra sport tradizionale e tecnologia. Ma cosa ci riserva il futuro per questa promettente stella dell’arbitraggio virtuale?

ROMA – E' l'arbitro Matteo Martino della sezione di Collegno (Torino) il vincitore della quarta edizione del Torneo eSport dell'Associazione Italiana Arbitri. Il giovane atleta ha concluso la finalissima al primo posto con 20 punti, davanti al vincitore della precedente edizione Lorenzo De Micheli della sezione di Gallarate (Varese) e a Daniele Picano della sezione di Formia (Latina), entrambi a quota 16 punti (ma con De Micheli in vantaggio per via della differenza reti). La finale si è tenuta sabato 14 e domenica 15 giugno al Centro di preparazione olimpica "Giulio Onesti" del CONI a Roma, alla presenza di importanti esponenti del mondo arbitrale, come l'arbitro di serie A, Federico La Penna, e il vicepresidente vicario dell'AIA, Francesco Massini.