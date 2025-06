Matteo Arnaldi si ritira dal torneo del Queen’s | Holger Rune affronterà un altro avversario

Il torneo del Queen’s, uno degli eventi più attesi sulla scena tennistica, perde oggi un protagonista di rilievo: Matteo Arnaldi si è infatti ritirato prima di scendere in campo contro Holger Rune. L’assenza del giovane talento ligure crea un vuoto in questa sfida tanto attesa, lasciando gli appassionati in sospeso e aprendo le porte a un altro avversario. Si spera che non ci siano motivi preoccupanti dietro questa decisione imprevista.

Non vedremo in azione Matteo Arnaldi quest’oggi nel primo turno del torneo del Queen’s. Sull’erba di Londra, il ligure avrebbe dovuto fare il suo esordio contro il danese Holger Rune (n.4 del seeding) in un confronto molto impegnativo. Tuttavia, è arrivata la comunicazione del ritiro prima di scendere in campo di Arnaldi e attualmente non si conoscono i motivi di questo forfait dell’ultimo minuto. Si spera che non ci sia dietro qualcosa di importante dal punto di vista fisico che possa mettere a repentaglio la presenza di Matteo a Wimbledon. Queen’s update: OUT: Arnaldi IN: O’Connell (LL, will play against Rune) — Entry List Updates (@EntryLists) June 16, 2025 Di conseguenza, al posto del tennista azzurro, è stato ripescato in qualità di lucky loser l’australiano Christopher O’Connell, che aveva perso l’ultimo turno delle qualificazioni contro il connazionale Axel Bolt. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Matteo Arnaldi si ritira dal torneo del Queen’s: Holger Rune affronterà un altro avversario

In questa notizia si parla di: arnaldi - matteo - torneo - queen

