mattarella agli stati generali della prevenzione a napoli

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto il suo ingresso agli Stati generali della Prevenzione a Napoli, un evento di grande rilevanza dedicato a rafforzare le strategie di tutela della salute pubblica. Accolto con entusiasmo e determinazione, Mattarella si unisce a questa iniziativa cruciale, che proseguirà fino al 17 giugno, per promuovere un futuro più sicuro e resiliente per tutti gli italiani.

Napoli, 16 giu. (askanews) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato alla Stazione Marittima di Napoli per l'avvio degli Stati generali della Prevenzione, in programma al Centro Congressi fino al 17 giugno. Il capo dello Stato è stato accolto dal ministro della Salute, Orazio Schillaci, dal viceministro per gli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli, dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi e dal prefetto Michele Di Bari. Mattarella ha poi visitato gli stand allestiti per l'occasione e ha parlato con alcuni operatori sanitari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net