Matt Riddle lancia il suo account OnlyFans

Matt Riddle sorprende ancora, questa volta nel mondo dei social e dell’intrattenimento per adulti. L’ex superstar WWE, noto per il suo stile unico e la sua personalità travolgente, ha deciso di lanciare il suo account OnlyFans chiamato “brOnlyFans”, svelandolo con un video in vestaglia Versace il giorno della festa del papà. La sua mossa audace apre nuove prospettive: cosa ci riserverà questo interessante capitolo?

Matt Riddle ha annunciato il lancio del suo account OnlyFans, battezzandolo “brOnlyFans”. L’ex superstar WWE, licenziato nel 2023, ha scelto la festa del papà per rivelare questa nuova iniziativa imprenditoriale. L’annuncio su Twitter in vestaglia Versace. Il King of Bros ha pubblicato un video su Twitter indossando una lussuosa vestaglia Versace, annunciando l’apertura ufficiale del suo profilo sulla piattaforma di contenuti a pagamento: “Sono Matthew Riddle, il King of Bros, in questa bellissima vestaglia Versace, e sono qui per dire a tutti che OnlyFans – il brOnlyFans – sta finalmente arrivando stasera. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Matt Riddle lancia il suo account OnlyFans

Anche Matt Riddle ci casca, pronto ad aprire OnlyFans.