Masters of the Universe terminate le riprese | ecco Nicholas Galitzine nei panni di He-Man

Il mondo di Masters of the Universe si arricchisce di un nuovo eroe: Nicholas Galitzine ha condiviso sui social il suo primo sguardo nei panni di He-Man, segnando la conclusione delle riprese del live action. L’attesa cresce tra i fan, desiderosi di scoprire come questa epica avventura prenderà vita sul grande schermo. Preparatevi a immergervi in un universo di potere e magia, dove il destino di Eternia sarà nelle mani di un nuovo eroe.

Masters of the Universe ha ufficialmente completato le riprese del suo live action, come riferito da Nicholas Galitzine che, via social, ha mostrato il suo He-Man. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Masters of the Universe, terminate le riprese: ecco Nicholas Galitzine nei panni di He-Man

In questa notizia si parla di: masters - universe - riprese - nicholas

Mister Movie | Masters of the Universe: Camila Mendes è Teela nelle Foto dal Set! Cast e Dettagli sul Film - Scopri le prime immagini di Camila Mendes nei panni di Teela e Nicholas Galitzine come He-Man nel nuovo film live-action "Masters of the Universe" di Amazon MGM.

NICHOLAS GALITZINE posa in costume da HE-MAN dietro una tenda durante le riprese del film "Masters of the Universe" a Wookey Hole, nel Somerset, in Inghilterra. #MastersoftheUniverse #MOTU #MOTUMovie #Movies #NicholasGalitzine #HeMan #Body Vai su Facebook

Masters of the Universe, terminate le riprese: ecco Nicholas Galitzine nei panni di He-Man; Masters of the Universe: Nicholas Galitzine è He-Man in foto; Masters of the Universe: foto dal set del live-action; He-Man è in arresto.

Masters of the Universe, terminate le riprese: ecco Nicholas Galitzine nei panni di He-Man - Masters of the Universe ha ufficialmente completato le riprese del suo live action, come riferito da Nicholas Galitzine che, via social, ha mostrato il suo He- comingsoon.it scrive

Masters of the Universe | Nicholas Galitzine mostra il costume di He-Man - Masters of the Universe è uno dei film più attesi del decennio, non fosse altro per i continui stop and go che la produzione ha patito nel corso del tempo. Come scrive universalmovies.it