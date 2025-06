Masters of the Universe | Produzione terminata – ecco il primo sguardo a He-Man!

Dopo mesi di attesa, il mondo del fantasy si prepara a tornare in grande stile: Amazon MGM Studios ha svelato il primo sguardo a He-Man nel nuovo film live-action di Masters of the Universe. Nicholas Galitzine, nei panni del Principe Adam, promette di portare nuova energia e potenza a questa leggendaria saga. Con le riprese concluse, l’attesa cresce: il destino di Eternia sta per cambiare per sempre.

È ufficiale: Nicholas Galitzine è pronto a brandire la Spada del Potere! Amazon MGM Studios ha finalmente rivelato il primo sguardo a He-Man nel tanto atteso film live-action di Masters of the Universe, proprio mentre le riprese si sono concluse. Galitzine interpreterà il leggendario Principe Adam di Eternia, destinato a trasformarsi nell'uomo più potente dell'universo e nel difensore del Castello di Grayskull. L'attore ha condiviso l'emozionante notizia su Instagram, celebrando la fine di un'esperienza che ha definito "il ruolo di una vita". Pur non potendo svelare molto, Galitzine ha espresso il suo immenso orgoglio per il lavoro svolto dal regista Travis Knight ( Bumblebee ) e dallo sceneggiatore Chris Butler ( ParaNorman ), ringraziando l'intero cast e la troupe per l'impegno.

