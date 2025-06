Masters of the Universe | Nicholas Galitzine mostra il costume di He-Man

interpreta Skeletor nel reboot) a catturare l'attenzione condividendo un'anteprima esclusiva del suo costume da He-Man. Con un entusiasmo contagioso, Galitzine ha mostrato ai fan una prima occhiata al look iconico del guerriero di Eternia, alimentando l'attesa per il grande ritorno di Masters of the Universe. Ora, i fan non vedono l'ora di scoprire come questa coinvolgente rivisitazione prenderà vita sul grande schermo.

Masters of the Universe è senza dubbio uno dei film più attesi dell’ultimo decennio, non fosse altro per i continui stop and go che la produzione ha patito nel corso del tempo. Ora, con la sessione di riprese ufficialmente terminata, gli appassionati non possono far altro che attendere con speranza i vari aggiornamenti che arriveranno dalla produzione, ma anche dai diretti interessati. A tal proposito, è stato Nicholas Galitzine (l’attore che vestirà i panni dell’iconico He-Man) a regalare un primo interessante sguardo al film. L’immagine diffusa in rete dall’attore – via instagram – oltre a confermare la fine delle riprese di Masters of the Universe, regala un primo sguardo a quello che sarà il costume dell’eroe di Grayskull. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Masters of the Universe | Nicholas Galitzine mostra il costume di He-Man

In questa notizia si parla di: masters - universe - nicholas - galitzine

Mister Movie | Masters of the Universe: Camila Mendes è Teela nelle Foto dal Set! Cast e Dettagli sul Film - Scopri le prime immagini di Camila Mendes nei panni di Teela e Nicholas Galitzine come He-Man nel nuovo film live-action "Masters of the Universe" di Amazon MGM.

Per il Potere di Amazon. Ehrm...Grayskull: Nuova foto di Nicholas Galitzine come He-Man nel film di MASTERS OF THE UNIVERSE, nelle sale a Giugno 2026! #Cinema #MOTU Vai su X

NICHOLAS GALITZINE posa in costume da HE-MAN dietro una tenda durante le riprese del film "Masters of the Universe" a Wookey Hole, nel Somerset, in Inghilterra. #MastersoftheUniverse #MOTU #MOTUMovie #Movies #NicholasGalitzine #HeMan #Body Vai su Facebook

Nicholas Galitzine è He-Man: eccolo finalmente in una foto ufficiale dal set di Masters of the Universe!; Masters of the Universe: Nicholas Galitzine è He-Man in foto; Masters of the Universe, Nicholas Galitzine svela l'allenamento intenso per He-Man.

Masters of the Universe | Nicholas Galitzine mostra il costume di He-Man - Masters of the Universe è uno dei film più attesi del decennio, non fosse altro per i continui stop and go che la produzione ha patito nel corso del tempo. Da universalmovies.it