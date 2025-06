Masters of the Universe | Nicholas Galitzine è He-Man nella prima immagine | È il ruolo della mia vita

La produzione di Masters of the Universe sta per tornare sul grande schermo, e questa volta con un tocco tutto nuovo! Nicholas Galitzine, protagonista in questa emozionante rivisitazione live-action, ha condiviso una prima immagine che ci fa già sognare. Con il suo ruolo di He-Man, il franchise iconico degli anni ’80 si prepara a conquistare nuove generazioni. Il momento è arrivato: il ritorno di un'epoca magica e avventurosa sta per decollare, e non vediamo l’ora di scoprire cosa riserverà questa straordinaria avventura.

Il popolarissimo franchise d'animazione sta per tornare al cinema in questa nuovissima produzione in live-action con Galitzine protagonista La star di Masters of the Universe Nicholas Galitzine ha postato una prima immagine di sé nei panni di He-Man per celebrare la fine delle riprese dell'adattamento live-action della serie animata del 1983. Questa nuova versione è prodotta dagli Amazon MGM Studios e Mattel Films. "Beh, la produzione di Masters of the Universe è terminata", ha scritto Galitzine. "È stato un onore assumersi la responsabilità di interpretare Adam e He-Man. È stato il ruolo della mia vita e ci ho messo tutto me stesso. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Masters of the Universe: Nicholas Galitzine è He-Man nella prima immagine: "È il ruolo della mia vita"

In questa notizia si parla di: galitzine - masters - universe - nicholas

Mister Movie | Masters of the Universe: Il Ritorno Epico con Knight, Galitzine, Mendes e Leto nel Film 2026 - Scopri il ritorno epico di "Masters of the Universe" nel 2026! Sotto la direzione di Travis Knight, il cast stellare composto da Nicholas Galitzine, Camila Mendes e Jared Leto promette avventure mozzafiato.

"È stato il ruolo di una vita", ha dichiarato Nicholas Galitzine, l'attore scelto per vestire i panni di Adam e He-Man nel tanto atteso film live-action "Masters of the Universe". Diretto da Travis Knight e prodotto da Amazon MGM Studios, questo progetto riporta alla Vai su Facebook

Per il Potere di Amazon. Ehrm...Grayskull: Nuova foto di Nicholas Galitzine come He-Man nel film di MASTERS OF THE UNIVERSE, nelle sale a Giugno 2026! #Cinema #MOTU Vai su X

Masters of the Universe: Nicholas Galitzine è He-Man nella prima immagine: È il ruolo della mia vita; Nicholas Galitzine è He-Man: eccolo finalmente in una foto ufficiale dal set di Masters of the Universe!; Masters of the Universe, terminate le riprese: ecco Nicholas Galitzine nei panni di He-Man.

Masters of the Universe, terminate le riprese: ecco Nicholas Galitzine nei panni di He-Man - Masters of the Universe ha ufficialmente completato le riprese del suo live action, come riferito da Nicholas Galitzine che, via social, ha mostrato il suo He- Si legge su comingsoon.it

He-man, terminate le riprese del nuovo film di Masters of the Universe, ecco la prima immagine - A rivelarlo è stato Nicholas Galitzine, il giovane attore che è st ... Lo riporta wired.it