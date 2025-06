Masters of the Universe | la muscolosa schiena di Nicholas Galitzine nella nuova foto

Scopri un’anteprima esclusiva del ritorno di He-Man nel live-action "Masters of the Universe" di Amazon MGM. La nuova foto di Nicholas Galitzine, con la sua muscolosa schiena in primo piano, svela l’imponente presenza del leggendario eroe. Un’immagine che farà impazzire i fan, anticipando un film epico e ricco di azione. Preparatevi a rivivere l’avventura di Eternia come mai prima d’ora!

Una nuova immagine del prossimo film di Amazon MGM, Masters of the Universe, rivela l’imponente figura di He-Man interpretato da Nicholas Galitzine, offrendo ai fan la migliore occhiata di sempre (fino a questo momento) al ritorno del leggendario eroe nel live-action. Le riprese del film live-action di Amazon MGM, Masters of the Universe, si sono recentemente concluse e l’attore di He-Man, Nicholas Galitzine, ha condiviso su Instagram una nuova anteprima del suo guerriero potenziato da Greyskull. View this post on Instagram A post shared by Nicholas Galitzine (@nicholasgalitzine) Galitzine ha dichiarato: “Beh, Masters of the Universe è la fine. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Mister Movie | Masters of the Universe: Camila Mendes è Teela nelle Foto dal Set! Cast e Dettagli sul Film

