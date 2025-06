Mastella fa appello alla Città | Acqua guardiamo al futuro con più serenità ma facciamone un uso intelligente e oculato 

Il sindaco Mastella ci invita a riflettere sulla preziosa risorsa dell’acqua, sottolineando che, seppur abbondante, non è inesauribile. Con interventi efficaci sulle fonti di approvvigionamento, possiamo guardare al futuro con maggiore serenità. Ora più che mai, è fondamentale un uso responsabile e oculato di questo bene indispensabile, affinché tutti insieme possiamo garantirne la disponibilità per le generazioni future.

Il sindaco Mastella invita a un uso responsabile dell’acqua: “C’è, ma non è inesauribile”. “ Benché una serie di operazioni sulle fonti di approvvigionamento, sui pozzi e sulle centrali idriche di riferimento per la Città ci consenta di guardare al futuro, anche prossimo, con serenità maggiore rispetto al passato e rispetto a città e paesi vicini, faccio appello alle mie concittadine e ai miei concittadini perché facciano un uso consapevole, intelligente e oculato dell’acqua che c’è ma non è inesauribile: quando si può, si risparmi l’acqua”, così in un appello alla Città in vista dell’estate il sindaco di Benevento Clemente Mastella. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it