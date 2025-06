Mastella appello alla città | Acqua guardiamo al futuro con più serenità ma facciamone un uso intelligente

Mastella invita i cittadini a riflettere sull'importanza di un uso responsabile dell'acqua, risorsa preziosa e limitata. Nonostante gli investimenti nelle infrastrutture garantiscano un futuro più sereno, è fondamentale che ognuno di noi adotti comportamenti più consapevoli. Solo così potremo preservare questa risorsa vitale per le generazioni future, garantendo un equilibrio tra progresso e tutela ambientale. L’acqua è un bene di tutti: usiamola con saggezza.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Benché una serie di operazioni sulle fonti di approvvigionamento, sui pozzi e sulle centrali idriche di riferimento per la Città ci consenta di guardare al futuro, anche prossimo, con serenità maggiore rispetto al passato e rispetto a città e paesi vicini, faccio appello alle mie concittadine e ai miei concittadini perché facciano un uso consapevole, intelligente e oculato dell’acqua che c’è ma non è inesauribile: quando si può, si risparmi l’acqua”, così in un appello alla Città in vista dell’estate il sindaco di Benevento Clemente Mastella. “Ho fiducia soprattutto nei giovani che – come ho avuto modo spesso di toccare con mano – hanno sviluppato una sensibilità ecologica lodevole che influenza positivamente le scelte di consumo familiare e induce tutti ad evitare comportamenti eccessivi o illogici nel consumo di una risorsa cruciale ma che va preservata”, conclude il Sindaco di Benevento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it