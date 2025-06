Massimo Bossetti 11 anni fa l' arresto per l' omicidio di Yara Gambirasio | La mia famiglia lo scoprì dalla tv Mia moglie si accasciò a terra

Sono passati undici anni da quel tragico giorno che ha segnato la vita di Massimo Bossetti, il muratore di Mapello accusato dell’omicidio di Yara Gambirasio. La scoperta, avvenuta tra le mura domestiche, ha sconvolto la suo famiglia e tutti noi. Un caso che ancora oggi suscita emozioni e riflessioni profonde, ricordandoci quanto la verità possa essere nascosta dietro le apparenze e il peso della giustizia.

Sono passati ormai 11 anni da quel giorno che gli ha cambiato la vita: il 16 giugno 2014 Massimo Giuseppe Bossetti, muratore di Mapello, si vide arrivare le forze dell'ordine sul cantiere in. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Massimo Bossetti, 11 anni fa l'arresto per l'omicidio di Yara Gambirasio: «La mia famiglia lo scoprì dalla tv. Mia moglie si accasciò a terra»

In questa notizia si parla di: bossetti - anni - arresto - omicidio

“La nuova vita di Marita Comi”. Massimo Bossetti, 15 anni dal delitto di Yara Gambirasio: cosa fa oggi la moglie - Dopo 15 anni dall'intramontabile caso di Yara Gambirasio, il nome di Marita Comi, moglie di Massimo Bossetti, torna sotto i riflettori.

Ho tentato il suicidio in carcere, prego per Yara A 11 anni dal suo arresto per l’omicidio di Yara Gambirasio, Massimo Bossetti parla dal carcere di Bollate con Francesca Fagnani, nel corso di un’intervista rilasciata a'Belve Crime' andata in onda oggi, martedì 1 Vai su Facebook

L'intervista a Belve di Massimo Bossetti, condannato per l'omicidio di Yara Gambirasio; L’omicidio di Yara Gambirasio, la storia del caso dalla scomparsa all’ergastolo di Bossetti; Massimo Bossetti a Belve Crime, cosa fa oggi il condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio? Da.

Bossetti, il condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio primo ospite a Belve Crime. L'intervista nel carcere di Bollate - Massimo Bossetti, condannato all'ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, torna sotto i riflettori: stasera in tv è lui il primo ospite del nuovo programma di Francesca Fagnani ... Riporta msn.com