Massimiliano Varrese innamorato | chi è la famosissima ballerina che lo ha conquistato

Massimiliano Varrese, volto noto della TV italiana e protagonista indiscusso del Grande Fratello 17, è tornato a far parlare di sé. Questa volta, però, non si tratta di polemiche o tensioni nella Casa, bensì di amore. L’attore e ballerino ha infatti ufficializzato sui social la sua nuova relazione sentimentale, che lo vede al fianco di una donna affascinante e talentuosa. Scopriamo lei chi è. Dedica romantica di Massimiliano Varrese per annunciare l’amore. Ad annunciare la relazione è stato lo stesso Massimiliano Varrese con una Instagram Story carica di significato. In uno scatto che li ritrae insieme, l’attore ha scritto: “Io e te, con le nostre storie, anime che si comprendono senza parole. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it