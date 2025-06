mary di danimarca gli scatti inediti della crociera alle isole faroe

La Regina Mary di Danimarca e il Re Frederik hanno intrapreso una visita ufficiale alle pittoresche Isole Faroe, un momento storico per la famiglia reale. Ma ciò che ha catturato l’attenzione è stata la presenza della giovane Principessa Josephine, che ha aggiunto un tocco di freschezza e spontaneità a questa avventura. Un viaggio mozzafiato, ricco di emozioni e scoperte, decisamente indimenticabile.

La Regina Mary di Danimarca e il Re Frederik hanno intrapreso un tour ufficiale presso le Isole Faroe. Una visita decisamente importante, considerando come sia la prima da quando lui è salito al trono. A sorprendere però è stata la presenza della figlia più giovane, la Principessa Josephine. La ragazza ha accompagnato i genitori in quello che si è rivelato molto più di un semplice viaggio diplomatico. Un viaggio mozzafiato. Decisamente affascinante il viaggio istituzionale presso le Isole Faroe della Regina Maria di Danimarca. In merito è stato anche pubblicato un post Instagram. Una galleria di scatti emozionanti, con la seguente caption: “Piccoli scorci della vita a bordo della Royal Ship Dannebrog, base per le loro Maestà il Re e la regina, nonché Sua Altezza Reale la Principessa Josephine durante la visita ufficiale alle Isole Faroe”. 🔗 Leggi su Dilei.it