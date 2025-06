Martedì dedicato alla musica jazz al Teatro Agricantus | sul palco il ritmo manouche e lo swing del Sicilian Quartet

Preparatevi a immergervi in una serata all'insegna dell’eleganza e del ritmo, perché martedì 17 giugno il Teatro Agricantus di Palermo si trasforma nel tempio del jazz. Sul palco il Sicilian Quartet, un’affascinante fusione di sonorità siciliane e francesi, vi accompagnerà in un viaggio tra il vibrante manouche e lo swing irresistibile. Non perdete l’appuntamento, un'opportunità unica per scoprire le magie del jazz dal vivo.

Tornano i martedì del Teatro Agricantus di Palermo dedicati alla musica jazz. Si comincia il 17 giugno, alle ore 21: il teatro palermitano di via XX Settembre ospita il Sicilian Quartet, ensemble siculo-francese che nasce dall’incontro tra il chitarrista di Tolosa Yannis Constans e due musicisti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Martedì dedicato alla musica jazz al Teatro Agricantus: sul palco il ritmo manouche e lo swing del Sicilian Quartet

In questa notizia si parla di: teatro - martedì - musica - jazz

Grazie a Musica Jazz per l'attenta recensione al concerto di Pierre Jodlowski al Teatro del Maggio! Vai su Facebook

Martedì dedicato alla musica jazz al Teatro Agricantus: sul palco il ritmo manouche e lo swing del Sicilian Quartet; Estate Fiessese 2025: danza urbana, circo di strada, teatro, osservazioni astronomiche, musica d'autore, jazz e cinema all'aperto; JazzMi, dal 17 ottobre al 13 novembre: il calendario giornaliero.