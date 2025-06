Marsciano tragedia a Pieve Caina | 13enne annega durante i festeggiamenti per la fine della scuola

Una festa tra amici si è trasformata in una tragedia a Pieve Caina, Marsciano, lasciando la comunità sconvolta. Durante i festeggiamenti di fine anno scolastico, un ragazzino di appena 13 anni ha perso la vita annegando in un bacino d’acqua. La comunità si stringe nel dolore, mentre le autorità indagano sulle cause di questa drammatica perdita. Un episodio che ricorderemo per sempre e che ci invita a riflettere sulla sicurezza dei nostri giovani.

Stava festeggiando la fine dell'anno scolastico con i compagni di classe quando si è consumata la tragedia. Un ragazzino di 13 anni è annegato nel pomeriggio di domenica 15 giugno 2025 in un bacino d'acqua a Pieve Caina, frazione del comune di Marsciano, in provincia di Perugia. In base ad una prima ricostruzione, il giovane faceva parte di un gruppo di ragazzi – tutti studenti di terza media – che si erano ritrovati nell'area verde della zona per celebrare insieme l'ultimo giorno di scuola. Alla festa erano presenti anche alcuni genitori. Durante il pomeriggio, il tredicenne si sarebbe tuffato in acqua con alcuni coetanei, ma non sarebbe più riemerso.

