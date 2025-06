Marone incidente in galleria | il 29enne Simone Turla muore nello scontro tra camion e due auto

Un altro dramma sulla strada: nel cuore di Marone, un incidente devastante ha stroncato la vita di Simone Turla, 29 anni, coinvolto in uno scontro frontale tra camion e due auto nel tunnel San Carlo. L'impatto violento ha causato il blocco totale della viabilità e lasciato dietro di sé dolore e sgomento. Una tragedia che ci ricorda quanto sia fragile la vita sulle nostre strade.

Marone (Brescia) – Un incidente mortale ha paralizzato il traffico sulla Strada Statale 510 Sebina nel primo pomeriggio di lunedì 16 giugno. Un lunedì di sangue visto che nella notte un altro schianto sulla Gardesana è costato la vita a un 19enne. L'incidente a Marone. Alle 14.15 circa, un violento scontro sotto il tunnel San Carlo, in territorio comunale di Marone, ha provocato un morto e tre feriti, bloccando per ore la viabilità . La vittima è un giovane di 29 anni, deceduto sul colpo. Gli altri coinvolti sono tre uomini di 48, 58 e 71 anni, trasportati in ospedale con ferite di varia entità .