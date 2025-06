mario ravasio confermato centravanti titolare mercato in evoluzione

Mario Ravasio è stato confermato come il centravanti titolare, un punto fermo nel mercato in continua evoluzione. Con il supporto di Andrea Lorentini e la fiducia di Nello Cutolo, che ha già indicato il suo nome come pilastro della prossima stagione, la squadra si concentra sul rafforzamento del reparto offensivo. Un’altra prima punta arriverà, ma senza dúvida, l’obiettivo è chiaro: crescere e puntare al massimo rendimento.

di Andrea Lorentini " Mario Ravasio è il nostro centravanti. Sia io che il mister crediamo molto in lui e siamo convinti che può compiere un ulteriore salto di qualità anche in termini realizzativi". Nello Cutolo mette le cose in chiaro e battezza l’ex Cittadella come il titolare designato per la prossima stagione, anche per bloccare la ridda di nomi sul centravanti che è già partita in queste settimane. Un’altra prima punta arriverà, ma senza fretta e non sarà per forza un nome altisonante. "Prenderemo un attaccante che sia funzionale tenendo conto che oltre a Ravasio abbiamo in organico anche Capello sul quale faremo delle riflessioni durante il ritiro in Trentino". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net