Mario Adinolfi all'Isola in lacrime si rivolge alla figlia Clara | Papà ce la sta facendo spero anche tu

Mario Adinolfi, visibilmente commosso, si rivolge alla figlia Clara durante un momento di grande emozione all’Isola dei Famosi. Con il cuore in gola, condivide le sue paure e speranze, ricordando quanto sia difficile affrontare il tema dell’anoressia tra le giovani. Le sue parole rivelano un padre che, nonostante le lacrime, crede fermamente nel coraggio di sua figlia e nella sua forza di superare ogni ostacolo. Continua a leggere.

Mario Adinolfi prima di parlare in videochiamata con la moglie, ha parlato di sua figlia Clara. "Sono sensibile sul tema del peso, l'anoressia è un problema esplosivo tra le giovani ragazze, è una delle battaglie più difficili che possa affrontare un genitore". In lacrime ha poi aggiunto: "Sono sicuro che ce la sta facendo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

