Marina di Ragusa velista scompare in mare | in corso ricerche senza sosta

Una tranquilla giornata in mare si è trasformata in un dramma a Marina di Ragusa, dove un velista esperto di 67 anni è scomparso durante un bagno nelle acque di Cava d’Aliga. Le ricerche, condotte senza sosta, coinvolgono imbarcazioni e soccorritori, mentre amici e familiari sperano in un lieto ritrovamento. Restate aggiornati sulle ultime notizie di questa vicenda che ha sconvolto la comunità ragusana e non solo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il 67enne si era tuffato per un bagno durante una gita in barca con amici. Sono in corso senza sosta le ricerche di un uomo di 67 anni, residente a Ragusa e ex veterinario dell’Asp, recentemente andato in pensione, scomparso nelle acque al largo di Cava d’Aliga. Una giornata in barca si trasforma in tragedia. L’uomo, velista esperto, si era imbarcato ieri, domenica 15 giugno, mattina da Marina di Ragusa con alcuni amici per una tranquilla gita in barca a vela. Durante la navigazione, avrebbe deciso di fare un bagno, tuffandosi in mare. Dopo pochi istanti, è svanito nel nulla, senza che gli amici riuscissero più a vederlo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Marina di Ragusa, velista scompare in mare: in corso ricerche senza sosta

