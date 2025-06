Marianucci ex allenatore | gli ho cambiato ruolo Bucchioni | De Bruyne attirerà altri giocatori forti

Nel mondo del calcio, le scelte di ruolo possono fare la differenza tra un talento sopito e una stella brillante. Andrea Lisuzzo, ex compagno di squadra di Marianucci e allenato da Gattuso, svela il segreto dietro la trasformazione di questo giovane promettente. Scoprire come un cambio di ruolo abbia potenziato le qualità di Marianucci e attirato l’attenzione di grandi club è una storia che conferma: a volte, basta cambiare prospettiva per cambiare il destino.

A Stile TV nel corso della trasmissione "Salite sulla Giostra" di Raffaele Auriemma è intervenuto Andrea Lisuzzo, allenato da Gattuso al Pisa ed ha allenato Marianucci . "A volte si cercano calciatori all'estero, ma in Italia ci sono. Luca Marianucci ad esempio è un ragazzo che quando arrivó da me aveva qualità , ma lo avevamo protocollato come centrocampista. Io però gli cambiai ruolo mettendolo come difensore centrale perché lui aveva la struttura fisica per farlo, è molto tecnico ed ha una buona visione di gioco. È un ragazzo con le spalle grandi, si distingue per professionalità ed è molto umile.

