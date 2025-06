Maresca sostenendo Delap per diventare l’antipasto in Inghilterra dopo aver completato il Chelsea Move

Enzo Maresca si trova al centro di un'attenzione crescente, sostenendo con entusiasmo Liam Delap come futuro protagonista del calcio inglese. Dopo aver portato a termine il suo trasferimento dal Chelsea e aver sottolineato le potenzialità dell’attaccante, Maresca crede che Delap sia destinato a conquistare il ruolo di prima scelta come numero nove in Inghilterra. Il suo talento promettente sta per brillare sui palcoscenici mondiali, lasciando intravedere un futuro ricco di successi.

2025-06-16 12:32:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Enzo Maresca ha lanciato il suo pieno supporto dietro il nuovo arrivo Liam Delap, ammettendo che l’attaccante è destinato a diventare il numero nove di prima scelta dell’Inghilterra. Delap, 22 anni, è destinato a fare il suo debutto al Chelsea ai Mondiali del Club dopo aver completato un passaggio da £ 30 milioni da Ipswich all’inizio di questo mese. La mossa vede Delap riunito con Maresca, che in precedenza lo aveva allenato all’Accademia di Manchester City. L’attaccante ha firmato un accordo di sei anni allo Stamford Bridge dopo aver segnato 12 gol in 37 partite della Premier League della scorsa stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

