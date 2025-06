Marefestival 2025 | Boldi e il grande ritorno del cinepanettone con De Sica

Il MareFestival 2025 ha acceso i riflettori su un ritorno tanto atteso: Boldi e il grande revival del cinepanettone con De Sica. Tra ricordi emozionanti, premi e risate senza tempo, l’isola di Salina si trasforma nella cornice di un evento che va oltre il cinema, diventando un vero e proprio viaggio nei ricordi collettivi. E ora, con la magia ancora nell’aria, si aprono nuovi capitoli di questa romantica avventura tra nostalgia e innovazione.

"Il film della vita? Natale a Salina": una provocazione (forse non troppo) tra ricordi, premi e risate amarcord. Il sipario è calato, le luci si sono spente, l'evento si è ormai concluso. Ma a Salina, isola magica e sospesa tra il cinema e la memoria, è rimasta nell'aria l'eco di un'intuizione destinata a far parlare. Non uno scoop ufficiale, ma qualcosa di più sottile: il desiderio, la promessa, la provocazione—come solo Massimo Boldi sa fare. Sul palco del Marefestival Salina, tra premi e amarcord, l'attore che ha segnato una generazione con il sorriso di "Cipollino", ha lanciato la battuta che potrebbe trasformarsi in copione: "Farò un ultimo film con Christian De Sica, potrebbe intitolarsi Natale a Salina.